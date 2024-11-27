Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:40, 27 ноября 2024Бывший СССР

В России высказались о возможности Запада снабдить Украину ядерным оружием

Захарова: Запад может предоставить Украине возможность получить ядерное оружие
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Запад может предоставить Украине возможность получить ядерное оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга для журналистов.

«Наши оппоненты неоднократно доказывали, что никакие международные договоры и обязательства их не сдерживают», — указала дипломат. При этом она отметила, что на данный момент Москва не располагает какой-либо фактологией, которой может поделиться.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что действующий президент США Джо Байден ищет возможность дать Украине ядерное оружие. Она подчеркнула, что этими действиями он ставит собственную страну на последнее место.

Ранее издание The Times со ссылкой на доклад для Министерства обороны Украины заявило, что Киев может создать простую ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи США. В докладе указывается, что Украина может создать простой аналог бомбы «Толстяк», которую сбросили на японский Нагасаки в августе 1945 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли приказ ВСУ, отданный из-за страха перед Российской армией. Что о нем известно?

      Медведев рассказал о «подарке» Байдена Трампу

      Бывший глава MI6 заявил о настоящей войне Европы с Россией

      Захарова высказалась о коррупции на Украине

      Суд в Москве смягчил наказание осужденным за торговлю детьми врачам

      Лавров назвал «воровскими инстинктами» план Байдена по Украине

      Медведев назвал союзников России

      Пулеметчик ВСУ перепутал позиции и уничтожил несколько десятков сослуживцев

      В Сумской области всех коммунальщиков обязали мобилизовать за два дня

      В России высказались о возможности Запада снабдить Украину ядерным оружием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше