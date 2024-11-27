Захарова: Запад может предоставить Украине возможность получить ядерное оружие

Запад может предоставить Украине возможность получить ядерное оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга для журналистов.

«Наши оппоненты неоднократно доказывали, что никакие международные договоры и обязательства их не сдерживают», — указала дипломат. При этом она отметила, что на данный момент Москва не располагает какой-либо фактологией, которой может поделиться.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что действующий президент США Джо Байден ищет возможность дать Украине ядерное оружие. Она подчеркнула, что этими действиями он ставит собственную страну на последнее место.

Ранее издание The Times со ссылкой на доклад для Министерства обороны Украины заявило, что Киев может создать простую ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи США. В докладе указывается, что Украина может создать простой аналог бомбы «Толстяк», которую сбросили на японский Нагасаки в августе 1945 года.