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17:28, 27 ноября 2024Мир

Захарова прокомментировала вопрос размещения российских ракет в Азии

Захарова о размещении ракет в Азии: нет необходимости обсуждать детали
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Нет необходимости высказывать детальное рассуждение по поводу того, как и где Россия могла бы развернуть наземные ракеты меньшей и средней дальности. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала вопрос о размещении российских ракет в Азии, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Стратегия, тактика были мотивированы в соответствующих заявлениях президента и заместителя министра иностранных дел нашей страны», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва направила четкий военно-политический сигнал США и «американским сателлитам».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что на данный момент с учетом действующих международных договоров и обязательств в области контроля стратегических и ударных вооружений у России нет ограничений на развертывание ракет средней дальности «Орешник». Он добавил, что подобные системы не попадают под юрисдикцию Договора о сокращении наступательных вооружений.

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