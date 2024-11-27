Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:19, 27 ноября 2024Мир

Захарова прокомментировала возможное исключение «Талибана» из списка террористов

МИД РФ: без снятия с талибов статуса террористов нельзя развивать взаимодействие
Семен Александров (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Без снятия с исламистского движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России) статуса террористов невозможно развивать практическое взаимодействие. Возможное исключение талибов из списка террористов прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Россия намерена развивать с Кабулом практическое взаимодействие по вопросам взаимного интереса, включая задачи противодействия исходящим с афганской территории терроризма, наркотрафика. Очевидно, что без снятия с талибов статуса террористической организации сделать это невозможно», — сказала дипломат.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Кремль пока только рассуждает о возможном сотрудничестве с правящей в Афганистане радикальной группировкой «Талибан».

26 ноября в Государственную Думу внесли законопроект, который предлагает ввести механизм снятия запрета с террористических организаций в случае, если они прекратили поддержку терроризма. Без предложенного законопроекта невозможным является исключение «Талибана» из списка террористических организаций.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров. Какие еще условия выдвинул Киев?

      Нетипично высокую температуру пообещали почти всем регионам России

      Кофе сорта арабика подорожал до максимума с 1997 года

      Физрук в российском колледже изнасиловал студентку и заставил ее жить с ним

      Скандал Якубовича с юмористами из шоу «Что было дальше?» оказался ненастоящим

      Мужчина перехватил радиочастоту аэропорта России и пугал диспетчеров дагестанцами и БПЛА

      Захарова объяснила суть термина «англосаксы»

      В ВСУ рассказали о приказе стрелять по неустановленным лицам

      Москвичка потребовала от театра Табакова компенсацию за испорченный диван

      В МИД России высказались о намерении Украины получить ядерное оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше