Захарова прокомментировала возможное исключение «Талибана» из списка террористов

МИД РФ: без снятия с талибов статуса террористов нельзя развивать взаимодействие

Без снятия с исламистского движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России) статуса террористов невозможно развивать практическое взаимодействие. Возможное исключение талибов из списка террористов прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Россия намерена развивать с Кабулом практическое взаимодействие по вопросам взаимного интереса, включая задачи противодействия исходящим с афганской территории терроризма, наркотрафика. Очевидно, что без снятия с талибов статуса террористической организации сделать это невозможно», — сказала дипломат.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Кремль пока только рассуждает о возможном сотрудничестве с правящей в Афганистане радикальной группировкой «Талибан».

26 ноября в Государственную Думу внесли законопроект, который предлагает ввести механизм снятия запрета с террористических организаций в случае, если они прекратили поддержку терроризма. Без предложенного законопроекта невозможным является исключение «Талибана» из списка террористических организаций.