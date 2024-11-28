«Бурю столетия» на Дальнем Востоке показали из космоса

«Роскосмос» показал снимок «бури столетия» на Дальнем Востоке

Спутникам удалось заснять снежную «бурю столетия», которая обрушилась на Дальний Восток. Снимки опубликовал Telegram-канал «Роскосмоса».

«Атмосферный вихрь пришел с Корейского полуострова и принес с собой ураганный ветер и рекордный снегопад», — уточнила пресс-служба агентства. Уточняется, что снимки сделаны спутниками «Метеора-М», «Электро-Л» и «Арктики-М».

Накануне в Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации. С приходом снежного циклона в городе выпало рекордное почти за 100 лет количество осадков.

Ранее «Роскосмос» показал кадры шестибалльного шторма, который накрыл Москву в четверг, 21 ноября.