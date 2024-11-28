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21:10, 28 ноября 2024Россия

Кабмин расширил перечень запрещенных к продаже просроченных товаров

Правительство расширило перечень товаров, которые нельзя продать просроченными
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Правительство России расширило перечень товаров, которые будет невозможно продать после истечении срока годности — касса будет автоматически блокироваться. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, блокировка кассы будет происходить, если системе в «Честный знак» отсутствуют данные о маркировке товара, если он запрещен к продаже надзорными органами или когда у него истек срок годности.

Так, с 1 сентября 2025 года будет невозможна продажа ветпрепаратов и велосипедов, с 1 октября — красной и черной икры и безалкогольного пива, с 1 марта 2026 года — корма для животных, с 1 апреля — консерв, с 1 мая — растительного масла и производных, уточнили в кабмине.

Поэтапное внедрение системы автоматической блокировки продажи просроченных продуктов на кассах магазинов началось 1 апреля. На первом этапе блокировать начали товары 12 категорий, включая табак, воду и молочную продукцию. Минпромторг планирует в перспективе распространить действие такой практики на все товарные группы.

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