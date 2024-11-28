Кандидат в премьеры Грузии назвал главный приоритет страны

Кобахидзе: главным приоритетом Грузии станет перезагрузка отношений с США и ЕС

Главным приоритетом Грузии в будущем станет перезагрузка отношений с США и Европейским Союзом (ЕС). Об этом заявил кандидат в премьер-министры республики Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

Политик напомнил, что в последние годы между Тбилиси и западными странами появились серьезные сложности, но все указывает на то, что в ближайшее время станет возможной перезагрузка отношений.

«Главным приоритетом внешней политики является перезагрузка отношений с США и Евросоюзом. Вы помните, что за прошедшие годы у нас были серьезные сложности в этом, но все указывает на то, что в ближайшее время будет возможно перезагрузить отношения в обоих направлениях», — рассказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и ЕС пытались повлиять на итоги парламентских выборов в Грузии, которые прошли 26 октября. По ее словам, им не удалось это сделать из-за предотвращения влияния на внутренние дела страны со стороны властей Грузии.