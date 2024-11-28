Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:50, 28 ноября 2024Бывший СССР

Кандидат в премьеры Грузии назвал главный приоритет страны

Кобахидзе: главным приоритетом Грузии станет перезагрузка отношений с США и ЕС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Главным приоритетом Грузии в будущем станет перезагрузка отношений с США и Европейским Союзом (ЕС). Об этом заявил кандидат в премьер-министры республики Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

Политик напомнил, что в последние годы между Тбилиси и западными странами появились серьезные сложности, но все указывает на то, что в ближайшее время станет возможной перезагрузка отношений.

«Главным приоритетом внешней политики является перезагрузка отношений с США и Евросоюзом. Вы помните, что за прошедшие годы у нас были серьезные сложности в этом, но все указывает на то, что в ближайшее время будет возможно перезагрузить отношения в обоих направлениях», — рассказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и ЕС пытались повлиять на итоги парламентских выборов в Грузии, которые прошли 26 октября. По ее словам, им не удалось это сделать из-за предотвращения влияния на внутренние дела страны со стороны властей Грузии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о возможном ударе «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве

      В РПЦ отреагировали на запуск «Орешника»

      Путин заявил о ночном комбинированном ударе по Украине почти сотней ракет

      Путин заявил о неоднократных попытках Украины атаковать Москву и Петербург

      Названы очевидные свидетельства нехватки движения

      Путин указал на нелегитимность приказов Киева ВСУ

      В российском городе захотели построить метро

      В Госдуме рассказали о блокировке «вопреки здравому смыслу» выплат раненому бойцу СВО

      Путин анонсировал появление новых ракетных комплексов фразой «клиент может быть доволен»

      Шакира захотела подарить фанату купленную после разрыва с возлюбленным Lamborghini

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше