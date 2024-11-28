Москвичам пообещали «погодные сюрпризы» этой зимой

Синоптик Вильфанд: этой зимой Москве не удастся избежать погодных аномалий

Грядущей зимой москвичам не удастся избежать «погодных сюрпризов». Об этом в разговоре с NEWS.ru предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Несмотря на то что зима ожидается мягкой, синоптик не исключает погодных аномалий. Жителям мегаполиса придется терпеть внезапные перепады температур. Так, специалист допускает появление в Москве частых оттепелей. Вместе с тем вероятны и резкие похолодания, столь же частые, что и потепления. Столбики столичных термометров могут не раз опуститься ниже отметки в минус 15 градусов, отметил Вильфанд.

Как сообщалось ранее, осень в столичном регионе завершится снегопадами. Осадков выпадет не больше, чем положено в середине ноября. К декабрю снежный покров в Москве может прибавить 2-4 сантиметра. В области прогнозируется от 5 до 8 сантиметров снега. 1-го и 2-го декабря будет преимущественно без осадков. Будет прохладно, однако температура превысит климатическую норму начала декабря на пару градусов.