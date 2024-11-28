Newsweek: идеи Зеленского о мире на Украине приводят к бессмысленным жертвам

Идеи украинского лидера Владимира Зеленского о «справедливом мире» на Украине приводят к бессмысленным жертвам. Об этом заявил научный сотрудник американского аналитического центра Defense Prioritys Энтони Константини в статье для Newsweek.

«Жесткая идея справедливого мира, которая может быть принята только в том случае, если Украина вернет всю свою землю, негативно влияет на национальные интересы США и приводит к тысячам бессмысленных жертв», — подчеркнул аналитик.

По его словам, если украинское руководство продолжит настаивать на неосуществимом видении Зеленского о «справедливом мире», то администрация избранного президента США Дональда Трампа может «просто умыть руки».

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предсказал расправу над Зеленским в случае его решения остаться на Украине. Он указал на высокую вероятность восстания, если политик не покинет страну. В этом случае встает вопрос, удастся ли ему «сбежать в изгнание».