Набиуллина назвала даты голосования за символ для новой купюры в 1000 рублей

Голосование за символ для новой купюры в 1000 рублей продлится две недели

Голосование по вопросу о символе для оборотной стороны новой купюры в 1000 рублей стартует 29 ноября и продлится две недели, до 12 декабря. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

Предварительно регулятор отобрал 25 объектов Приволжского федерального округа, из которых и предстоит сделать выбор в режиме онлайн.

Руководитель Центробанка также уточнила, что лицевая сторона банкноты останется в том варианте, который был представлен осенью прошлого года.

Голосование решили провести после того, как в октябре 2023-го ЦБ остановил выпуск купюры номиналом в 1000 рублей с обновленным дизайном. Сделать это пришлось на фоне споров, возникших вокруг изображения на ней без креста здания построенного как храм нынешнего музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Крест с храма убрали еще во времена СССР, а музей там открыли в 2006 году, тем не менее вокруг ситуации развернулась дискуссия, и решено было внести изменения.