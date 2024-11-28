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16:51, 28 ноября 2024Спорт

Отец украинского футболиста пообещал всыпать сыну за отказ от рукопожатия с Головиным

Отец футболиста Трубина назвал глупостью отказ от рукопожатия с Головиным
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Анатолий Трубин

Анатолий Трубин. Фото: Imago / Markus Ulmer / Globallookpress.com

Владимир Трубин, отец украинского вратаря португальской «Бенфики» Анатолия Трубина прокомментировал отказ сына от рукопожатия с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным перед матчем Лиги чемпионов. Его слова приводятся в Telegram-канале Mash.

Трубин-старший заявил, что всыплет сыну за неуважение к Головину. «Я считаю это глупостью. Вечером с ним поговорю!» — добавил он.

Кроме того, отец футболиста рассказал, что давно не виделся с сыном, так как живет в Донецке. Он подчеркнул, что сын не приезжает на родину и не помогает родственникам финансово.

27 ноября Трубин прошел мимо Головина во время традиционного рукопожатия игроков команд. Россиянин отреагировал на поведение украинца удивленным взглядом вслед. Матч завершился победой португальцев со счетом 3:2. Головин отметился голевой передачей.

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