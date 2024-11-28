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01:03, 28 ноября 2024Спорт

«Монако» проиграло «Бенфике» в Лиге чемпионов

«Монако» проиграло «Бенфике» в Лиге чемпионов, Головин отметился передачей
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eric Gaillard / Reuters

«Монако» проиграло «Бенфике» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в Монако и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился результативной передачей, однако это не спасло команду от поражения. На 58-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Уилфрида Синго.

Перед началом встречи украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин не пожал руку Головину. Российский футболист проводил соперника удивленным взглядом.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». Новое соглашение будет действовать до 2029 года. Зарплата россиянина составит 3,6 миллиона евро в год. Он выступает за команду с 2018 года.

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