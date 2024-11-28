В России ответили на заявление члена команды Трампа о «мире через силу» на Украине

Сенатор Джабаров предостерег США от пытаток воздействовать на Россию силой

США не стоит пытаться воздействовать на Россию при помощи силы, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом сенатор в беседе с «Лентой.ру» ответил на заявление назначенного избранным президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Украине Кита Келлога о необходимости реализовать на Украине «мир через силу».

Ранее Келлог заявил, что в украинском конфликте необходимо реализовать «мир через силу».

«Если он имеет в виду американскую силу или силу блока НАТО, то он глубоко заблуждается. У них не хватит сил заставить нас сделать то, что они хотят. Пусть вначале разберется в этих проблемах, в сути конфликта, а потом делает свои рекомендации», — подчеркнул Джабаров.

Эти представители будут периодически меняться, потому что все они заточены на одно — использовать Украину как рычаг давления на Россию

Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

27 ноября сообщалось, что Трамп предложил кандидатуру генерал-лейтенанта Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине. По словам избранного президента США, Келлог сможет «сделать мир снова безопасным».

«Я очень рад назначить генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального представителя по Украине и России. Кит сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, включая службу на весьма важных должностях в сфере национальной безопасности», — объяснял свой выбор Трамп.