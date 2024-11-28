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16:54, 28 ноября 2024Мир

В России ответили на заявление члена команды Трампа о «мире через силу» на Украине

Сенатор Джабаров предостерег США от пытаток воздействовать на Россию силой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

США не стоит пытаться воздействовать на Россию при помощи силы, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом сенатор в беседе с «Лентой.ру» ответил на заявление назначенного избранным президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Украине Кита Келлога о необходимости реализовать на Украине «мир через силу».

Ранее Келлог заявил, что в украинском конфликте необходимо реализовать «мир через силу».

«Если он имеет в виду американскую силу или силу блока НАТО, то он глубоко заблуждается. У них не хватит сил заставить нас сделать то, что они хотят. Пусть вначале разберется в этих проблемах, в сути конфликта, а потом делает свои рекомендации», — подчеркнул Джабаров.

Эти представители будут периодически меняться, потому что все они заточены на одно — использовать Украину как рычаг давления на Россию

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

27 ноября сообщалось, что Трамп предложил кандидатуру генерал-лейтенанта Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине. По словам избранного президента США, Келлог сможет «сделать мир снова безопасным».

«Я очень рад назначить генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального представителя по Украине и России. Кит сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, включая службу на весьма важных должностях в сфере национальной безопасности», — объяснял свой выбор Трамп.

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