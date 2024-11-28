В России ответили на заявление члена команды Трампа о «мире через силу» на Украине

США не стоит пытаться воздействовать на Россию при помощи силы, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом сенатор в беседе с «Лентой.ру» ответил на заявление назначенного избранным президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Украине Кита Келлога о необходимости реализовать на Украине «мир через силу».
Ранее Келлог заявил, что в украинском конфликте необходимо реализовать «мир через силу».
«Если он имеет в виду американскую силу или силу блока НАТО, то он глубоко заблуждается. У них не хватит сил заставить нас сделать то, что они хотят. Пусть вначале разберется в этих проблемах, в сути конфликта, а потом делает свои рекомендации», — подчеркнул Джабаров.
Эти представители будут периодически меняться, потому что все они заточены на одно — использовать Украину как рычаг давления на Россию
27 ноября сообщалось, что Трамп предложил кандидатуру генерал-лейтенанта Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине. По словам избранного президента США, Келлог сможет «сделать мир снова безопасным».
«Я очень рад назначить генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального представителя по Украине и России. Кит сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, включая службу на весьма важных должностях в сфере национальной безопасности», — объяснял свой выбор Трамп.