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17:24, 28 ноября 2024Из жизни

Преступник вышел из тюрьмы и устроил банкет у дома своей жертвы

В Китае убийца отсидел тюремный срок и устроил застолье перед домом жертвы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: josefkubes / Shutterstock / Fotodom

Заключенный из Китая отпраздновал освобождение возле дома своей жертвы. Об этом пишет South China Morning Post.

О происшествии стало известно из роликов и постов, которые выкладывал на своих страницах в соцсетях мужчина по фамилии Сян. Мужчина родом из городка в провинции Сычуань рассказал подписчикам, что в 15 лет потерял отца. Трое киллеров по заказу соседей расправились с 39-летним отцом семейства: на него напали в собственной спальне, а тело облили бензином и сожгли. По словам Сяна, причиной стал конфликт между заказчиком и родными отца. После трагедии семья Сяна долго получала угрозы.

Полиция не осталась в стороне, и вскоре четырех причастных нашли и арестовали. Заказчик и один из киллеров получили смертные приговоры с отсрочкой исполнения. Согласно уголовному кодексу Китая, преступнику, приговоренному к смертной казни с отсрочкой на два года, могут заменить приговор на пожизненное заключение. А если заключенный демонстрирует хорошее поведение, то тюремный срок могут сократить. Так и произошло с киллером — он отсидел 20 лет и вышел из тюрьмы на свободу. Уже на следующий день после освобождения он устроил масштабный банкет и накрыл 18 столов перед домом жертвы. Сян увидел жуткий праздник своими глазами. Он и его родные требовали от мужчины прекратить застолье и шум. Но, несмотря на просьбы, люди веселились до тех пор, пока не вмешались местная полиция и чиновники.

Представитель администрации города подтвердил, что, получив сообщение Сяна, местные чиновники, полиция и старейшины быстро вмешались и провели разъяснительные беседы с осужденным и его семьей. Обе стороны выразили желание избежать дальнейшего конфликта.

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