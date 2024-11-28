Пропалестинские активисты прервали парад в честь Дня благодарения в США

NYP: пропалестинские активисты прервали парад в честь Дня благодарения в США

Пропалестинские активисты прервали парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Сотрудники правоохранительных органов арестовали активистов. «Протестующие сели на пути парада, заблокировав его. Некоторые держали в руках баннер: "Не празднуйте геноцид"», — говорится в издании. Спустя несколько минут полиция задержала протестующих.

Ранее стало известно, что десятки пропалестинских активистов провели акцию у отеля в Нью-Йорке, где остановился президент Израиля Ицхак Герцог.

В августе протестующие сломали ограду в попытках прорваться на съезд Демократической парии в Чикаго. Демонстранты попытались прорваться на стадион «Юнайтед-центр», но им не удалость пройти за ограждение, поскольку вдоль поврежденного участка выстроились десятки полицейских.