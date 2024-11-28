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21:25, 28 ноября 2024Мир

Пропалестинские активисты прервали парад в честь Дня благодарения в США

NYP: пропалестинские активисты прервали парад в честь Дня благодарения в США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пропалестинские активисты прервали парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Сотрудники правоохранительных органов арестовали активистов. «Протестующие сели на пути парада, заблокировав его. Некоторые держали в руках баннер: "Не празднуйте геноцид"», — говорится в издании. Спустя несколько минут полиция задержала протестующих.

Ранее стало известно, что десятки пропалестинских активистов провели акцию у отеля в Нью-Йорке, где остановился президент Израиля Ицхак Герцог.

В августе протестующие сломали ограду в попытках прорваться на съезд Демократической парии в Чикаго. Демонстранты попытались прорваться на стадион «Юнайтед-центр», но им не удалость пройти за ограждение, поскольку вдоль поврежденного участка выстроились десятки полицейских.

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