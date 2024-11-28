Проскакавшие тысячи километров на лошадях до Монголии россияне назвали трудности пути

Проскакавшие от Якутии до Монголии на лошадях россияне: путь был сложным

Проскакавшие около трех тысяч километров на лошадях от Якутии до Монголии россияне Роман Попов и Геннадий Пустоляков сообщили, что в пути испытывали трудности. Их они назвали порталу ЯСИА.

По словам мужчин, в дороге им было сложно кормить лошадей — на большей части пути не было пригодного корма. Кроме того, в дороге они столкнулись с трудностью с подковами.

«Самым трудным был отрезок в горах Иркутской области. А у наших лошадей не было подков, и по пути в одном из сел нам помогли добрые люди. Они бесплатно подковали наших лошадей», — цитирует издание слова Попова.

Путешественники отметили, что всю дорогу им помогали представители различных национальностей, что доказало в России дружбу народов.

Ранее сообщалось, что Попов и Пустоляков отправились в поход, чтобы популяризировать конные путешествия и якутскую лошадь. Путешествуя из Якутии в Монголию, они отдают дань истории и почитают предков.