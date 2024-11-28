Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:09, 28 ноября 2024Россия

Путин дал совет захотевшим назвать сына Орешником россиянам

Путин назвал желание татарстанцев назвать ребенка Орешником семейным делом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин прокомментировал желание семейной пары из Татарстана назвать сыны Орешником. Об этом сообщает ТАСС.

Семья из Набережных Челнов захотела называть своего 15-го ребенка в честь новейшей российской ракеты, которая недавно была испытана на Украине.

«Пусть они еще с бабушкой и дедушкой посоветуются. Это будет даже правильнее, чем советоваться со мной», — предложил президент и. Вопрос о том, какое имя дать младенцу, он завал «чисто семейным делом».

28 ноября президент России заявил, что в ближайшее время для «Орешника» могут появиться новые цели на Украине. По его словам, соответствующая работа уже ведется в Минобороны. Путин не исключил, что новые удары могут быть нанесены до конца дня.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил вероятность ударов по центрам решений словами «в течение дня все возможно»

      Пассажир самолета разозлился на стюардессу, объявил себя пилотом и попытался открыть дверь

      Путин дал совет захотевшим назвать сына Орешником россиянам

      Самый популярный в мире блогер побил почти 30 рекордов Гиннесса

      Ремонт флагмана Huawei оказался дороже iPhone 16

      Мужчина проник на частную территорию больше тысячи раз и назвал это своим хобби

      У россиянки попытались силой украсть коляску с младенцем

      В России заявили о начале охоты «Орешника» на Зеленского

      На Западе оценили роль Путина в сдерживании третьей мировой войны

      Конституционный суд Молдавии утвердил Майю Санду президентом на второй срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше