Путин дал совет захотевшим назвать сына Орешником россиянам

Путин назвал желание татарстанцев назвать ребенка Орешником семейным делом

Президент России Владимир Путин прокомментировал желание семейной пары из Татарстана назвать сыны Орешником. Об этом сообщает ТАСС.

Семья из Набережных Челнов захотела называть своего 15-го ребенка в честь новейшей российской ракеты, которая недавно была испытана на Украине.

«Пусть они еще с бабушкой и дедушкой посоветуются. Это будет даже правильнее, чем советоваться со мной», — предложил президент и. Вопрос о том, какое имя дать младенцу, он завал «чисто семейным делом».

28 ноября президент России заявил, что в ближайшее время для «Орешника» могут появиться новые цели на Украине. По его словам, соответствующая работа уже ведется в Минобороны. Путин не исключил, что новые удары могут быть нанесены до конца дня.