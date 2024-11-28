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16:42, 28 ноября 2024Россия

Путин высказался о подборе целей для гиперзвуковых ракет

Путин: бить гиперзвуковыми ракетами по небольшим объектам бессмысленно
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия считает бессмысленным наносить удары гиперзвуковой ракетой по небольшим объектам. Об этом завил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам госвизита в Казахстан и саммита ОДКБ. Трансляция ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

«Наносить удар гиперзвуковой ракетой по незначительной, казалось бы, цели, небольшой по объему, бессмысленно. Потому что это все равно что из пушки палить по воробьям», — высказался Путин о подборе целей для этого вида оружия.

Ранее в ходе заседания с коллегами по ОДКБ президент России описал, что происходит в эпицентре взрыва новой российской баллистической ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». По его словам, в центре детонации все разделяется на «элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль».

21 ноября Путин сообщил, что Россия ударила «Орешником» по объекту военно-промышленного комплекса Украины. По его словам, атака была произведена по военно-промышленному предприятию на Украине в ответ на запуск Киевом дальнобойных западных ракет для атак вглубь российской территории.

ЖЗЛ
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