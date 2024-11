Раскрыта эволюция мозга человека

PNAS: мозг человека рос по мере эволюции вида

Ученые из Университета Рединга, Оксфордского университета и Университета Дарема раскрыли эволюцию человеческого мозга, по мере которой его размер увеличивался постепенно в пределах каждого древнего человеческого вида. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи обнаружили, что развитие мозга у современных людей, неандертальцев и других родственных видов происходило более плавно, чем считалось ранее. Вместо резких скачков между видами наблюдался постепенный рост размера мозга в пределах одного вида. Это переворачивает представления о роли крупных эволюционных событий в развитии мозга.

Для проведения исследования команда создала крупнейший набор данных окаменелостей древних людей, охватывающий семь миллионов лет. Применялись современные вычислительные и статистические методы, что позволило учесть пробелы в палеонтологической летописи. Этот подход дал наиболее полное представление о том, как изменялся размер мозга с течением времени.

Полученные данные показали, что увеличение мозга происходило постепенно, напоминая обновления программного обеспечения внутри вида, а не скачки, сравнимые с выпуском новых моделей устройств. Это противоречит старым теориям, согласно которым изменения размера мозга происходили резко между разными видами.

Кроме того, исследование выявило, что размеры мозга и тела коррелировали между видами, но такие зависимости не всегда прослеживались внутри одного вида. Это подчеркивает сложность эволюционных механизмов, влияющих на развитие мозга, и указывает на действие факторов, выходящих за пределы простой зависимости от размеров тела.

Ученые считают, что постепенное увеличение мозга в течение миллионов лет стало ключевым фактором в эволюции человека. Это открытие демонстрирует, как небольшие изменения могут накапливаться со временем, приводя к значительным эволюционным достижениям, таким как развитие больших и сложных мозгов у современных людей.