Российским пенсионерам назвали требующие подачи заявления выплаты и льготы

Профессор Виноградов: ежемесячная денежная выплата требует подачи заявления

Не все выплаты и льготы российским пенсионерам предоставляются в автоматическом режиме, для получения некоторых их них нужно подавать заявление. Об этом заявил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, его слова приводит RT.

К требующим подачи заявления льготам для пенсионеров профессор, в частности, отнес ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Она предоставляется федеральным льготникам. К их числу относятся в том числе ветераны, инвалиды, участники Великой Отечественной войны (ВОВ).

Для получения подобной выплаты вышеперечисленным категориям пожилых граждан (кроме инвалидов) необходимо обратиться с заявлением в Социальный фонд России или отделение МФЦ. Сделать это можно также через портал «Госуслуги», пояснил Виноградов. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие право на льготу. К таковым относятся паспорт, пенсионное удостоверение, удостоверение льготника.

Помимо ЕДВ российские пенсионеры могут получить увеличенную на 25-процентную фиксированную выплату к страховой пенсии за сельский стаж. Для этого также нужно обратиться с заявлением с Соцфонд или МФЦ, пояснил эксперт. Итоговая сумма подобных выплат, уточнил Виноградов, будет зависеть от прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе. К числу других льгот, требующих подачи заявления, он отнес налоговый вычет при покупке недвижимого имущества и субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), если подобные расходы превышают максимально допустимую долю этих расходов в общем доходе семьи пенсионера.

Ранее глава Соцфонда РФ Сергей Чирков предупредил российских пенсионеров о возможной дополнительной индексации страховых соцвыплат. С 1 января 2025 года власти поднимут эти выплаты на 7,3 процента, что коснется в том числе продолжающих работать пожилых граждан. Однако если фактическая инфляция окажется выше прогнозируемой, то индексацию могут провести дополнительно, заключил Чирков.