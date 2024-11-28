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13:34, 28 ноября 2024Силовые структуры

У капитана перевернувшегося с пассажирами российского судна провели обыски

В Мурманске прошли обыски у капитана перевернувшегося с пассажирами судна
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Мурманске следователи провели обыски у капитана перевернувшегося с пассажирами судна. Об этом «Ленте.ру» сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, 27 ноября маломерное судно с пассажирами опрокинулось в Баренцевом море у села Териберка. Экипажи проходящих рядом судов подобрали людей. Никто не пострадал.

Капитана перевернувшегося с пассажирами судна задержали. Следователи провели обыски у подозреваемого, в ходе которых была изъята документация и допрошены свидетели происшествия. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее появились подробности о затонувшем в Мурманской области судне с туристами.

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