У капитана перевернувшегося с пассажирами российского судна провели обыски

В Мурманске прошли обыски у капитана перевернувшегося с пассажирами судна

В Мурманске следователи провели обыски у капитана перевернувшегося с пассажирами судна. Об этом «Ленте.ру» сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, 27 ноября маломерное судно с пассажирами опрокинулось в Баренцевом море у села Териберка. Экипажи проходящих рядом судов подобрали людей. Никто не пострадал.

Капитана перевернувшегося с пассажирами судна задержали. Следователи провели обыски у подозреваемого, в ходе которых была изъята документация и допрошены свидетели происшествия. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее появились подробности о затонувшем в Мурманской области судне с туристами.