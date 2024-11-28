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14:24, 28 ноября 2024Ценности

Стилист Рогов высмеял показавшую ему средний палец на публике популярную блогершу

Рогов высмеял показавшую ему средний палец на публике блогершу Дашу Дошик
Екатерина Ештокина
Александр Рогов

Александр Рогов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский стилист Александр Рогов высмеял популярную блогершу из Казахстана Дашу Дошик (настоящее имя — Дарья Перова), показавшую ему средний палец на публике. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Звездач».

Эксперт выступил в роли ведущего на премии «Блогема», где упомянутая ифнлюэнсерша заняла третье место. Однако после оглашения результата Дошик резко встала со своего места и вышла из зала. «Я в чартах!» — возмущенно прокричала юзерша, покидая помещение.

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Рогов, в свою очередь, спародировал девушку и рассмеялся. «Даш, ну вы что, так нельзя. Наверное, расстроилась, что сидеть так долго пришлось. Надо было в начале показывать эту номинацию, чтобы не ждала звезда из чартов-то так долго. Даже Ида Галич здесь до последнего, а Даша нам палец средний показала. Некрасиво», — заключил стилист.

Ранее в ноябре Рогов оценил наряд Алсу для выхода в свет словами «будто обслуживающий персонал». Речь шла об одежде, в которой исполнительница появилась на мероприятии по случаю дня рождения телеканала «Муз-ТВ».

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