ЦСКА победило «Динамо» в дерби в КХЛ

ЦСКА победило «Динамо» со счетом 1:0 в дерби в КХЛ

ЦСКА победило «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Столичное дерби завершилось со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственная заброшенная в матче шайба на счету Константина Окулова на 28-й минуте. Нападающий преодолел отметку в 400 очков в КХЛ.

Хоккеисты ЦСКА в третий раз в текущем сезоне обыграли «Динамо». 17 сентября армейцы дома победили со счетом 3:1, а 1 октября оказались сильнее в гостях (4:3 по итогам серии буллитов).

ЦСКА с 35 очками в 28 матчах занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» набрало 41 очко в 30 играх и располагается на третьей строчке.