В России допустили повышение границ возраста молодежи до 60 лет

Глава ФМБА Скворцова допустила повышение границ молодого возраста до 60 лет

В скором времени молодыми смогут считаться люди в возрасте до 60 лет. Повышение границ возраста молодежи допустила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, пишет «Интерфакс».

В пример она привела классификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой человек считается молодым до 45 лет. «Я так думаю, с учетом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60. Это будут все молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды», — подчеркнула Скворцова.

В России молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом говорится в законе о молодежной политике, подписанном президентом страны Владимиром Путиным в 2020 году.

В марте генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров спрогнозировал повышение возраста молодежи до 38 лет уже в ближайшее десятилетние. Он объяснил повышение этой планки расширением льготных программ. При этом социолог подчеркнул, что возраст молодежи будет расти и дальше, «но не быстро», что связано в том числе с ростом общей продолжительности жизни.