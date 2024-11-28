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14:49, 28 ноября 2024Россия

В России допустили повышение границ возраста молодежи до 60 лет

Глава ФМБА Скворцова допустила повышение границ молодого возраста до 60 лет
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Вероника Скворцова

Вероника Скворцова. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

В скором времени молодыми смогут считаться люди в возрасте до 60 лет. Повышение границ возраста молодежи допустила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, пишет «Интерфакс».

В пример она привела классификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой человек считается молодым до 45 лет. «Я так думаю, с учетом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60. Это будут все молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды», — подчеркнула Скворцова.

В России молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом говорится в законе о молодежной политике, подписанном президентом страны Владимиром Путиным в 2020 году.

В марте генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров спрогнозировал повышение возраста молодежи до 38 лет уже в ближайшее десятилетние. Он объяснил повышение этой планки расширением льготных программ. При этом социолог подчеркнул, что возраст молодежи будет расти и дальше, «но не быстро», что связано в том числе с ростом общей продолжительности жизни.

ЖЗЛ
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