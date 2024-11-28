В России высказались о перспективах увеличения поставок оружия Украине союзниками

Союзники Украины вряд ли начнут передавать Киеву больше оружия, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о перспективах увеличения поставок техники и боеприпасов со стороны Запада.
«Оружие, конечно, можно поставлять, но есть опасность, что это оружие в итоге к нам и попадет. Если этим оружием некому будет воевать и некому будет им управлять, то, скорее всего, они сами и не справятся. А готовы войска НАТО так масштабно заходить на территорию Украины и помогать? Это вопрос. Тогда это уже прямая конфронтация с нами. Сейчас пока это завуалированно, а тогда это будет прямая», — сказала депутат.
Не уверена, что еще больше нужно. Тем более, что они не видят тех результатов, которые они хотели бы увидеть
Как сообщила изданию Financial Times украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, у страны нет необходимости понижать мобилизационный возраст до 18 лет.
Также она добавила, что Киев ждет, что Вашингтон снабдит украинские бригады оружием. По ее словам, у США есть обязательство по подготовке и снаряжению украинских соединений. Она добавила, что в этом случае ситуация на поле боя будет контролируемой.
С весны 2024 года на территории Украины действует закон, согласно которому призывной возраст для мобилизации в стране снижен с 27 до 25 лет. Мужчины в возрасте с 18 до 25 лет не подлежат мобилизации, их призывают на срочную службу.