Депутат Журова усомнилась в увеличении поставок оружия Украине союзниками

Союзники Украины вряд ли начнут передавать Киеву больше оружия, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о перспективах увеличения поставок техники и боеприпасов со стороны Запада.

«Оружие, конечно, можно поставлять, но есть опасность, что это оружие в итоге к нам и попадет. Если этим оружием некому будет воевать и некому будет им управлять, то, скорее всего, они сами и не справятся. А готовы войска НАТО так масштабно заходить на территорию Украины и помогать? Это вопрос. Тогда это уже прямая конфронтация с нами. Сейчас пока это завуалированно, а тогда это будет прямая», — сказала депутат.

Не уверена, что еще больше нужно. Тем более, что они не видят тех результатов, которые они хотели бы увидеть Светлана Журова депутат Госдумы

Как сообщила изданию Financial Times украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, у страны нет необходимости понижать мобилизационный возраст до 18 лет.

Также она добавила, что Киев ждет, что Вашингтон снабдит украинские бригады оружием. По ее словам, у США есть обязательство по подготовке и снаряжению украинских соединений. Она добавила, что в этом случае ситуация на поле боя будет контролируемой.

С весны 2024 года на территории Украины действует закон, согласно которому призывной возраст для мобилизации в стране снижен с 27 до 25 лет. Мужчины в возрасте с 18 до 25 лет не подлежат мобилизации, их призывают на срочную службу.