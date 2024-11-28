Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:30, 28 ноября 2024Россия

В России высказались о перспективах увеличения поставок оружия Украине союзниками

Депутат Журова усомнилась в увеличении поставок оружия Украине союзниками
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Союзники Украины вряд ли начнут передавать Киеву больше оружия, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о перспективах увеличения поставок техники и боеприпасов со стороны Запада.

«Оружие, конечно, можно поставлять, но есть опасность, что это оружие в итоге к нам и попадет. Если этим оружием некому будет воевать и некому будет им управлять, то, скорее всего, они сами и не справятся. А готовы войска НАТО так масштабно заходить на территорию Украины и помогать? Это вопрос. Тогда это уже прямая конфронтация с нами. Сейчас пока это завуалированно, а тогда это будет прямая», — сказала депутат.

Не уверена, что еще больше нужно. Тем более, что они не видят тех результатов, которые они хотели бы увидеть

Светлана Журовадепутат Госдумы

Как сообщила изданию Financial Times украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, у страны нет необходимости понижать мобилизационный возраст до 18 лет.

Также она добавила, что Киев ждет, что Вашингтон снабдит украинские бригады оружием. По ее словам, у США есть обязательство по подготовке и снаряжению украинских соединений. Она добавила, что в этом случае ситуация на поле боя будет контролируемой.

С весны 2024 года на территории Украины действует закон, согласно которому призывной возраст для мобилизации в стране снижен с 27 до 25 лет. Мужчины в возрасте с 18 до 25 лет не подлежат мобилизации, их призывают на срочную службу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «В эпицентре взрыва все превращается в пыль». Путин рассказал, что будет при массированном ударе «Орешниками»

      Российский боец СВО месяц провел в окружении и отрезал ногу сослуживцу с одной целью

      Российских студентов задержали по подозрению в краже 7,7 миллиона рублей у участника СВО

      Путин оценил ущерб в Курской области после атак ВСУ ракетами ATACMS

      На Украине переименуют улицу в честь Фарион

      Переживший Ленина люк заменили в российском регионе

      Россиян предупредили об опасности редкой смены постельного белья

      Стал известен актер на роль в фильме про Beatles

      Уехавший в США российский блогер устроился работать мусорщиком и уволился через два часа

      Клубы обратились к российскому губернатору после его слов об огромных взятках в футболе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше