В России заявили о начале охоты «Орешника» на Зеленского

Политолог Марков: Украина будет счастлива, если «Орешник» ликвидирует Зеленского

Новейшая баллистическая ракета «Орешник» теперь будет бить и по тем локациям, где может находиться Владимир Зеленский, и Украина будет счастлива, если одна из ракет ликвидирует его. Об этом заявил в Telegram российский политолог Сергей Марков.

По мнению эксперта, сделавшего такое высказывание после слов президента Владимира Путина о возможном ударе России по центрам принятия решений в Киеве, на Зеленского началась «охота».

«Украина будет счастлива, если "Орешник" Путина ликвидирует Зеленского. Потому что абсолютное большинство населения хочет остановить войну по ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. «Ленты.ру») и отдать весь Донбасс России. А Зеленский сейчас главное препятствие для мира», — заявил Марков.

Политолог добавил, что «охоту» можно воспринимать как «мировое шоу», в котором некоторые будут болеть за «Орешник», а некоторые — за Зеленского.

При этом ранее Путин заявил, что Россия считает бессмысленным наносить удары гиперзвуковой ракетой по небольшим объектам. «Это все равно что из пушки палить по воробьям», — подчеркнул глава государства.