American Conservative: решения Байдена по Украине подвергли американцев угрозе

Администрация действующего президента США Джо Байдена играет с огнем, из-за чего ее решения по Украине подвергли американцев реальной угрозе. Такое мнение выразила аналитик Демри Скотт Грегго, ее слова передает журнал American Conservative.

«Решения администрации Байдена крайне опасны: теперь американцы находятся под реальной угрозой, и, если они будут ранены или они лишатся жизни, то все это может быть использовано как предлог для новой эскалации, хотя изначально никакого летального исхода не должно было быть», — отметила эксперт.

Грегго подчеркнула, что американцы проголосовали против эскалации на Украине, выбрав избранного президента США Дональда Трампа, но «Байден все равно допускает угрожающее обострение конфликта». Она также отметила, что на данный момент у конгрессменов «мало хороших вариантов», чтобы помешать действующему американскому лидеру «продолжать свою дестабилизирующую политику».

8 ноября Пентагон отменил запрет на присутствие на Украине американских подрядчиков для ремонта поставляемого вооружения. Кроме того, 17 ноября Байден впервые санкционировал применение Киевом ракет ATACMS для ударов по территории России.