Задержанный за призывы к экстремизму россиянин пытался дать взятку сотруднику ФСБ

ФСБ задержала челябинца за призывы к экстремизму и попытку дать взятку силовику

Сотрудники силовых структур задержали 25-летнего жителя Челябинской области, причастного к публичным призывам к экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный, являясь сторонником украинской националистической идеологии, разместил экстремистские материалы в мессенджере Telegram. Чтобы избежать наказания по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети») УК РФ, он предложил взятку сотруднику ФСБ.

Сейчас в отношении челябинца также возбуждено уголовное дело по статье 291 («Дача взятки должностному лицу») УК РФ. Фигурант находится под стражей, а его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Запорожье сотрудники силовых структур задержали уроженца Мелитополя, который призывал к осуществлению террористической деятельности на территории России.