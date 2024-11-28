Звезда OnlyFans рассказала о самом странном запросе подписчика

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Отомн Рен раскрыла самый странный запрос, который она получала от подписчиков. Подробностями она поделилась в подкасте Only Stans, запись доступна на YouTube.

Рен рассказала, что недавно один мужчина попросил ее снять откровенное видео с воздушными шарами. «Это безумие. Этот парень попросил меня взять связку гелиевых шаров и лопать их, произнося в это время его имя», — пояснила модель. По ее словам, подписчик заплатил ей за съемку этого видео 4,5 тысячи долларов (около 490 тысяч рублей).

Ранее модель OnlyFans Мия Хаффман также рассказала о самом необычном запросе подписчика. По ее словам, фанат попросил ее записать видео с бутылкой.

До этого популярная модель OnlyFans Стеф Ми также раскрыла самый необычный запрос подписчика. Звезда платформы рассказала, что в прошлом году ей поступило странное предложение: поклонник попросил ее прислать банку с водой, в которой она мылась. Ми отметила, что отказалась выполнить этот запрос.