Избившего подростка и зашившего ему губу отчима-изверга отправили в СИЗО

Суд арестовал отчима-изверга, который избил подростка и сам зашил ему губу

В Кемеровской области арестовали отчима-изверга, измывавшегося над 12-летним школьником. Об этом в пятницу, 29 ноября, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте злоумышленника и его помещении на время расследования уголовного дела о побоях и истязаниях в СИЗО до 27 января 2025 года.

На протяжении полугода новый муж матери жестко издевался над школьником, называя это воспитанием — выгонял ночью на холодную веранду и бил так, что лицо ребенка превращалось в кровавое месиво. Однажды мужчина разбил мальчику губу, а затем попытался самостоятельно зашить.

Не выдержав зверских издевательств отчима, он сбежал из дома. Вечером 24 ноября мальчик спрятался в магазине за прилавком и пролежал там двое суток.