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07:51, 29 ноября 2024Россия

Кадырову вручили новую медаль

Главный судебный пристав России Аристов вручил Кадырову ведомственную медаль
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову ведомственную медаль. Об этом руководитель республики сообщил в Telegram-канале.

«В завершение встречи Дмитрий Васильевич вручил мне ведомственную медаль "За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов". Я в свою очередь подарил ему памятную картину», — написал Кадыров.

С Аристовым Кадыров обсудил деятельность управления Федеральной службы судебных приставов по Чечне, а также участие республики в специальной военной операции (СВО). Руководитель региона также сообщил Аристову о достижениях чеченских судебных приставов и попросил его рассмотреть вопрос повышения штатной численности управления.

27 ноября стало известно, что Кадыров стал победителем премии Финансового университета при правительстве России — он получил первое место в номинации «За лучший вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона». Награду за первое место в номинации передали мэру Грозного Хас-Магомеду Кадырову.

ЖЗЛ
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