Кадырову вручили новую медаль

Главный судебный пристав России Аристов вручил Кадырову ведомственную медаль

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову ведомственную медаль. Об этом руководитель республики сообщил в Telegram-канале.

«В завершение встречи Дмитрий Васильевич вручил мне ведомственную медаль "За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов". Я в свою очередь подарил ему памятную картину», — написал Кадыров.

С Аристовым Кадыров обсудил деятельность управления Федеральной службы судебных приставов по Чечне, а также участие республики в специальной военной операции (СВО). Руководитель региона также сообщил Аристову о достижениях чеченских судебных приставов и попросил его рассмотреть вопрос повышения штатной численности управления.

27 ноября стало известно, что Кадыров стал победителем премии Финансового университета при правительстве России — он получил первое место в номинации «За лучший вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона». Награду за первое место в номинации передали мэру Грозного Хас-Магомеду Кадырову.