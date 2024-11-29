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10:19, 29 ноября 2024Ценности

Кайли Дженнер надела кожаную косуху на голое тело

Екатерина Ештокина

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала новое откровенное фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость разместила кадр, на котором предстала в черной кожаной косухе, отказавшись от бюстгальтера и частично демонстрируя оголенное тело. При этом в зубах звезда держала этикетку от собственного бренда Khy. Кроме того, она распустила волосы и нанесла яркий мейкап с акцентом на губы.

Ранее в ноябре Кайли Дженнер показала фигуру в ультракоротких шортах. При этом волосы бизнесвумен оставила распущенными, а на ее лицо визажисты нанесли нюдовый макияж. Сообщалось, что вскоре вещи появятся в ассортименте марки Khy.

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