Мужчина без аллергии в анамнезе стал инвалидом после укуса пчелы

Metro: в Великобритании здоровый мужчина стал инвалидом после укуса пчелы

Жительница Великобритании Уитни Лин Аллен заявила, что ее муж, никогда в жизни не страдавший аллергией, стал инвалидом после укуса пчелы. Ее рассказ опубликовало издание Metro.

По словам Аллен, в октябре 2021 года она сидела за обеденным столом и отвечала на рабочие электронные письма, когда ее муж Райан вернулся из спортзала. Потирая руку, он рассказал, что по дороге домой его ужалила пчела, и теперь он странно себя чувствует.

Мужчине быстро становилось хуже, поэтому женщина вызвала скорую помощь. «Я думаю, что у моего мужа анафилактический шок из-за укуса пчелы, но аллергии в анамнезе у него нет», — сообщила она оператору. Пока Аллен говорила по телефону, мужчина выскочил из дома, упал и начал задыхаться. Под руководством оператора службы спасения женщина попыталась оказать мужу первую помощь, но к прибытию медиков у него произошла остановка сердца. «Когда я увидела своего мужа в таком состоянии, все показалось мне нереальным. Только что мы вместе пили кофе, а сейчас Райан в коме, оплетенный проводами и подключенный к мониторам», — вспоминает она.

Врачи вернули пациента к жизни, но на момент выписки домой он все еще не осознавал, что происходит вокруг, не мог говорить, двигать конечностями. Еще недавно здоровый мужчина просто сидел в инвалидной коляске с закрытыми глазами.

В марте 2022 года женщина после пяти месяцев попыток самостоятельно ухаживать за мужем решилась поместить его в хоспис. Спустя 22 дня пребывания в медучреждении мужчины не стало.

Ко мне пришла медсестра и сказала, что пора. Я добралась до кровати Райана как раз вовремя, чтобы увидеть его последние вздохи. Его губы изогнулись в улыбке, а затем он ушел. Ему было 35 Уитни Лин Аллен

Летом 2022 года Аллен, понимающая, что нужно жить дальше, зарегистрировалась на сайте знакомств, а в феврале 2024 года мужчина, которого ей повезло там встретить, сделал ей предложение руки и сердца.

После ухода Райана я оставила карьеру юриста и работаю коучем по скорби. В социальных сетях я делюсь своей историей, и среди поддерживающих комментариев получаю и резкую критику от незнакомцев, что строю жизнь после потери Райана. Конечно, их слова могут ранить, но я не трачу время на ответы Уитни Лин Аллен

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