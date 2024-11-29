Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:03, 29 ноября 2024Из жизни

Неизвестный хищник растерзал женщину

В Индии жители деревни нашли в лесу женщину, растерзанную неизвестным хищником
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Priyadarshan / Shutterstock / Fotodom  

В Индии женщина стала жертвой неизвестного хищника. Об этом пишет Times of India.

50-летняя Лила Деви жила в деревне Силаоти неподалеку от города Найнитал. Инцидент произошел, когда она собирала в лесу корм для скота. Неожиданно ее подруга, которая тоже пошла в лес, услышала крики. Она поняла, что на Деви кто-то напал, и побежала в деревню. Жители села тут же сообщили о случившемся в Департамент лесного хозяйства.

Представители департамента в сопровождении местных жителей отправились на место происшествия. Они нашли растерзанное тело примерно в одном километре от леса. Рядом обнаружились отпечатки лап крупной кошки. Эксперты не смогли определить, кто именно напал на Деви — тигр или леопард.

Материалы по теме:
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Это уже не первый случай нападений неизвестного хищника в этом районе. Новая атака сильно обеспокоила женщин с детьми, которые часто ходят в лес одни. Жители деревни обратились к администрации с просьбой усилить меры безопасности, установить в лесу камеры наблюдения и ловушки.

Ранее в индийском штате Махараштра тигр расправился с 73-летним пастухом. Пожилой мужчина пас коз, когда произошло нападение хищника.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Удар «Искандера» по ВСУ в Одессе уничтожил 72 военных. Среди них были французские наемники

      В Молдавии отказались выплачивать долг «Газпрому»

      Перечислены главные ошибки при покупке авто с рук

      Мужчина решил отменить подписку на антивирус и получил неожиданный ответ

      В Мексике отвергли возможность торговой войны с США

      На Западе обвинили Китай в растущей поддержке России

      В Ростовской области произошел пожар на промышленном объекте

      Джонсон обвинил Запад в ведении войны против России чужими руками

      Раскрыта возможная причина смерти постояльцев российского социального центра

      Тревел-блогер раскрыл главную жалобу мужчин в США на женщин из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше