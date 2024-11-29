Неизвестный хищник растерзал женщину

В Индии жители деревни нашли в лесу женщину, растерзанную неизвестным хищником

В Индии женщина стала жертвой неизвестного хищника. Об этом пишет Times of India.

50-летняя Лила Деви жила в деревне Силаоти неподалеку от города Найнитал. Инцидент произошел, когда она собирала в лесу корм для скота. Неожиданно ее подруга, которая тоже пошла в лес, услышала крики. Она поняла, что на Деви кто-то напал, и побежала в деревню. Жители села тут же сообщили о случившемся в Департамент лесного хозяйства.

Представители департамента в сопровождении местных жителей отправились на место происшествия. Они нашли растерзанное тело примерно в одном километре от леса. Рядом обнаружились отпечатки лап крупной кошки. Эксперты не смогли определить, кто именно напал на Деви — тигр или леопард.

Это уже не первый случай нападений неизвестного хищника в этом районе. Новая атака сильно обеспокоила женщин с детьми, которые часто ходят в лес одни. Жители деревни обратились к администрации с просьбой усилить меры безопасности, установить в лесу камеры наблюдения и ловушки.

Ранее в индийском штате Махараштра тигр расправился с 73-летним пастухом. Пожилой мужчина пас коз, когда произошло нападение хищника.