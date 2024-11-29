Парламент Грузии ввел высший уровень опасности из-за протестов оппозиции

Парламент Грузии ввел высший уровень опасности после столкновений полиции и оппозиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает издание Formula.

Теперь в здание запрещено заходить всем, кроме руководителей парламента. По информации ведомства, это сделано во избежание угроз.

Ночью у здания парламента Грузии проходили стычки полиции и оппозиции вместе с президентом страны Саломе Зурабишвили. Полиция применяла водометы против протестующих. Протестующие начали строить баррикады.

Новая волна протестов началась вечером, 28 ноября и продолжалась всю ночь. Правящая партия «Грузинская мечта» отказалась открывать переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. По словам премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе, страна также отказывается от всех денег из Брюсселя.