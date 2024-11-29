Протестующих в Тбилиси вытеснили с главной улицы города

Протестующие в Грузии были вытеснены с проспекта Руставели в Тбилиси

Протестующие в Грузии были вытеснены с проспекта Руставели в центре Тбилиси. Об этом пишет ТАСС.

Силовики использовали спецтехнику и водометы. Сообщается о нескольких задержанных. Кроме того, есть пострадавшие как со стороны полиции, так и со стороны протестующих.

Новая волна протестов в Грузии началась вечером, 28 ноября после решения правящей партии «Грузинская мечта» о приостановке переговоров с Евросоюзом до 2028 года. Протесты продолжались всю ночь. К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.

Протесты продолжались всю ночь. Протестующие начали строить баррикады. На фоне этого парламент Грузии ввел высший уровень опасности.