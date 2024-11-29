Российский корреспондент пострадал при разгоне митинга в Тбилиси

Корреспондент РИА Новости пострадал в ходе разгона митинга у парламента Грузии

Корреспондент РИА Новости сообщил, что он пострадал в ходе разгона митинга у парламента Грузии в Тбилиси.

По его словам, против протестующих применили водомет. Затем с другой стороны запустили еще одну струю, которая сбила российского корреспондента с ног. Журналисту обожгло лицо, шею и руки, а от жидкости шел запах ацетона.

Находившиеся рядом демонстранты помогли корреспонденту добраться до машины скорой помощи и передали врачам.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси во время акции протеста против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз пострадал сотрудник МВД.

Позднее появилось видео применения водометов. На кадрах видно, как струя воды сбивает одного из протестующих с ног. После этого демонстранты пытаются спрятаться от водомета за металлическим листом.