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03:08, 29 ноября 2024Бывший СССР

Российский корреспондент пострадал при разгоне митинга в Тбилиси

Корреспондент РИА Новости пострадал в ходе разгона митинга у парламента Грузии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Корреспондент РИА Новости сообщил, что он пострадал в ходе разгона митинга у парламента Грузии в Тбилиси.

По его словам, против протестующих применили водомет. Затем с другой стороны запустили еще одну струю, которая сбила российского корреспондента с ног. Журналисту обожгло лицо, шею и руки, а от жидкости шел запах ацетона.

Находившиеся рядом демонстранты помогли корреспонденту добраться до машины скорой помощи и передали врачам.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси во время акции протеста против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз пострадал сотрудник МВД.

Позднее появилось видео применения водометов. На кадрах видно, как струя воды сбивает одного из протестующих с ног. После этого демонстранты пытаются спрятаться от водомета за металлическим листом.

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