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05:30, 29 ноября 2024Путешествия

Тревел-блогер раскрыл главную жалобу мужчин в США на женщин из России

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Drop of Light / Shutterstock / Fotodom  

Российский тревел-блогер и путешественник раскрыл главную жалобу мужчин в США на русских женщин. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, американцам кажется непонятным, почему большинство девушек из стран СНГ и России выглядят абсолютно одинаково.

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«Почти как клонированные Барби, — продолжил он. — У всех девушек присутствует яркий макияж, произведена процедура по увеличению губ, груди, а также большинство из них прошли процедуры наращивания ногтей, ресниц и волос».

Блогер отметил, что мужчины в Соединенных Штатах, встретив такую женщину, сильно пугаются. Глядя на ее внешность, они думают отнюдь не о любви или интимной близости, а о том, сколько денег в перспективе будет стоить содержание такой партнерши.

Ранее российская путешественница Марина Ершова побывала в США и раскрыла разницу между соотечественницами и американками. Блогерша отметила, что в Америке женщины вырастают в среде, где за них многое уже решено и где можно и не особо стараться.

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