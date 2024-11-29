Спикер Константинов: разрешив бить ракетами по РФ, Байден забрал у Трампа козырь

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что президент США Джо Байден лишил козыря избранного президента страны Дональда Трампа, дав разрешение наносить удары по России американским ракетным вооружением. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, Байден поторопился дать все разрешения на ракетные удары и таким образом забрал козырь у Трампа. «Трамп должен был на переговорах с Россией говорить: "Если не согласитесь на мир, то я даю "добро" бить по вам"», — считает Константинов.

Таким образом, по словам парламентария, Трампа лишили главного козыря.

17 ноября Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории. Позже Франция и Британия также позволили Киеву нанести удары вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow.