В Мексике отвергли возможность торговой войны с США

Шейнбаум: торговой войны между Мексикой и США удалось избежать

Торговой войны между Мексикой и США, которая могла случиться после избрания на пост главы Белого дома Дональда Трампа, удалось избежать. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, ее слова приводит ТАСС.

«Потенциальной тарифной войны между Мексикой и США не будет», — сказала Шейнбаум.

Глава государства не только отвергла возможность торговой войны между странами, но и подчеркнула, что в 2026 году пройдет ревизия торгового соглашения между Канадой, Мексикой и США.

Ранее Трамп сказал, что собирается ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары из КНР и 25-процентные пошлины на все товары из Мексики и Канады.

Также есть прогнозы, что пошлины Трампа могут сильно навредить экономикам стран Европейского союза и испортить отношения Брюсселя и Вашингтона.

