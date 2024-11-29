В России заявили об ускорении США создания плутониевых сердечников для ядерного оружия

«Росконгресс»: США ускоряют создание плутониевых сердечников для ядерного оружия

США ускоряют работу по созданию плутониевых сердечников, которые необходимы для приведение в действие ядерного оружия. Об этом говорится в докладе «Росконгресса», с которым ознакомилось РИА Новости.

«Для будущего обновления ядерного оружия с использованием новых компонентов Национальное управление по ядерной безопасности ускоряет производство плутониевых сердечников. Без них невозможно производство ядерного оружия», — говорится в тексте доклада.

Отмечается, что к 2030 году США планируют увеличить производство до 80 единиц в год. При этом подобные разработки не велись с конца 1980-ых годов.

Ранее в Белом доме заявили, что США не собираются поставлять ядерное оружие Украине. Таким образом Вашингтон прокомментировал заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который поставил под сомнение психическое состояние тех, кто всерьез обсуждает передачу ядерного оружия Киеву, включая президента США Джо Байдена.