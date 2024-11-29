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17:41, 29 ноября 2024Моя страна

В российском зоосаду показали уставшего суриката

В Казанском зооботаническом саду показали уставшего суриката
Мария Винар

Сотрудники Казанского зооботанического сада показали уставшего суриката. Соответствующее видео появилось на официальной странице российского природного учреждения во «ВКонтакте».

На размещенных кадрах, по словам авторов поста, запечатлен детеныш суриката. Он сидит перед камерой на песке и засыпает. В конце ролика зверек просыпается, но вновь закрывает глаза. После этого он наклоняется вперед и кладет голову на песок.

«Настроение пятницы передает крошка-сурикат. Утренняя попытка встать полностью провалилась», — с иронией подписали видео представители зоосада.

Ранее сообщалось, что в Саяно-Шушенском заповеднике снежный барс по кличке Опер громко чихнул и попал на видео. Тогда фотоловушка запечатлела прогуливающегося по холмам снежного барса. Во время движения он не смог удержаться и громко чихнул.

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