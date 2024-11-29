Политолог Бреммер призвал Европу быть готовой к разделу Украины

Европа должна быть готова к разделу Украины. Об этом заявил западный руководитель консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер, пишет Bild.

«Россия заняла большие территории и не отдаст их. Украине сейчас не хватает военных возможностей для того, чтобы их вернуть», — отметил он.

По словам эксперта, ситуация на фронте развивается для Киева по негативному сценарию. В связи с этим Украина может потерять весь восток и юго-восток страны. При этом Бреммер исключил, что Россия добровольно вернет эти территории.

На днях агентство Reuters написало, что продвижение подразделений Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации за последние недели рекордно для 2024 года. Отмечается, что за ноябрь России удалось взять под контроль 600 квадратных километров территорий.

Ранее на Украине подтвердили. что Вооруженные силы России продвинулись на покровском и кураховском направлениях в Донецкой народной республике (ДНР), а также на других участках фронта. В частности, подтверждается продвижение ВС России к Великой Новоселке с востока, а также наступление в районе Лозовой на купянском направлении.