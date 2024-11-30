Канцлер Австрии выразил готовность посетить Россию при одном условии

Нехаммер посетит Москву после спада напряженности между Россией и Украиной

Канцлер Австрии Карл Нехаммер готов посетить Россию, но при одном условии. Глава правительства европейского государства назвал его журналистам газеты Der Standard.

Нехаммер считает визит в Россию «вполне целесообразным», однако для этого, по его словам, необходимо одно условие. Политик согласен прилететь в Москву, как только появятся сигналы о снижении военной активности.

До спада напряженности между Россией и Украиной визит в Москву или Киев может быть истолкован как оправдание действий, пояснил Нехаммер. Отвечая на вопрос о контактах с президентом России Владимиром Путиным, канцлер ответил, что его последний разговор с российским лидером состоялся «кажется, в 2022 году».

Ранее Путин прибыл с двухдневным визитом в Казахстан. Там он принял участие в нескольких мероприятиях и сделал ряд заявлений о ходе специальной военной операции.