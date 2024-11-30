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06:00, 30 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали минимальный размер пенсии в 2025 году

Депутат Бессараб: минимальная пенсия в 2025 году составит 15 250 рублей
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минимальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в России, а в 2025 году он составит 15 250 рублей, сообщила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Нижнюю границу она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Так, если у гражданина социальная пенсия ниже прожиточного минимума, то ему обязательно доплатят до этого уровня, обозначила депутат.

Парламентарий также рассказала, что в каждом субъекте установлен свой прожиточный минимум, который может быть как выше, так и ниже федерального.

«Если он ниже в регионе, то доплачивается до этого уровня из федерального бюджета, а если он выше, то доплачивает региональный бюджет. Хороший пример — это Москва. У Москвы достаточно длительный уже период времени прожиточный минимум выше, чем установленный на федеральном уровне. Значит, Москва будет доплачивать до своего уровня», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

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Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что с 1 января страховые пенсии пенсионеров, в том числе продолжающих работать, проиндексируют на 7,3 процента, однако если фактическая инфляция окажется выше прогнозируемой, то индексацию могут провести дополнительно.

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