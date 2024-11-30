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21:49, 30 ноября 2024Мир

На Западе раскритиковали новый план по Украине

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Украина получила системы вооружения, которые хотела
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Заявление кандидата на должность советника в администрации Дональда Трампа, Себастьяна Горки, о возможном увеличении помощи США Украине в случае отказала России от переговоров выглядят очень нелепо. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Мы открыли для Украины казну, они получили все системы вооружения, которые хотели. У них есть ATACAMS уже около полугода, но нет обученного персонала», — отметил он. По его словам, у Киева есть истребители F-16, но Украина не смогла использовать их эффективно.

До этого Джонсон рассказал, что военных из Европы стоит отправить на Украину для участия в боевых действиях, чтобы их смогла уничтожить Россия. Он назвал разговоры о возможной отправке европейских военных на Украину нереалистичным.

Ранее научный сотрудник американского аналитического центра Defense Prioritys Энтони Константини заявил, что идеи украинского лидера Владимира Зеленского о «справедливом мире» на Украине приводят к бессмысленным жертвам. По его словам, если украинское руководство продолжит настаивать на неосуществимом видении Зеленского о «справедливом мире», то администрация избранного президента США Дональда Трампа может «просто умыть руки».

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