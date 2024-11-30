Полиция начала проверку после слов российского губернатора об огромных взятках в футболе

УМВД начало проверку после слов губернатора Федорищева о взятках в футболе

УМВД России по Самарской области начало доследственную проверку после заявления губернатора Вячеслава Федорищева о о многомиллионных долгах клуба «Крылья Советов» перед преступниками, занимающимися коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, проверка идет по нескольким статьям, в том числе 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов опросили нескольких представителей руководства самарского клуба.

26 ноября Федорищев привел слова неназванного функционера клуба. Тот заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей неизвестным людям, которые «занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Позже глава Самарской области отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться к правоохранителям. Он также рассказал, что в коррупционной схеме замешано порядка 10 клубов Российской премьер-лиги, а ее оборот составляет около 500 миллионов рублей.

