Помощник Путина прокомментировал исключение России из проектов ЦЕРН

Фурсенко: исключение РФ из проектов ЦЕРН демонстрирует политизацию мировой науки

Помощник президента Андрей Фурсенко на полях IV Конгресса молодых ученых прокомментировал решение Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) исключить российских ученых из своих проектов. По его словам, это демонстрирует то, насколько на сегодняшний день политизирована мировая наука, сообщает РИА Новости.

«Это демонстрация того, насколько сегодня политизированы все сферы, включая сферу науки», — заявил он.

Фурсенко добавил, что мировой науке стоит жалеть о соответствующем решении.

Ранее стало известно о прекращении ЦЕРН сотрудничество с российскими учеными. Представитель организации подчеркнул, что из-за этого более 400 российских ученых лишились возможности с ней сотрудничать. Он уточнил, что, совместную деятельность приостановили после начала СВО, а нынешнее решение стало «более формальным».