Путин запретил продавать детям зажигалки

Путин подписал запрет на продажу газосодержащих товаров несовершеннолетним

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать детям бытовые приборы с содержанием сжиженных углеводородов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В тексте закона отмечается, что правительство должно определить список запрещенных к продаже несовершеннолетним газосодержащих товаров. Кроме того, документ запретил распространять среди детей информацию, побуждающую к использованию таких товаров.

В октябре группа депутатов предложила ввести запрет на продажу детям зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров. Уточнялось, что эти предметы часто используются для «опасных игр» и токсикомании.