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20:58, 30 ноября 2024Россия

Путин запретил продавать детям зажигалки

Путин подписал запрет на продажу газосодержащих товаров несовершеннолетним
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Xue Yuge / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать детям бытовые приборы с содержанием сжиженных углеводородов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В тексте закона отмечается, что правительство должно определить список запрещенных к продаже несовершеннолетним газосодержащих товаров. Кроме того, документ запретил распространять среди детей информацию, побуждающую к использованию таких товаров.

В октябре группа депутатов предложила ввести запрет на продажу детям зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров. Уточнялось, что эти предметы часто используются для «опасных игр» и токсикомании.

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