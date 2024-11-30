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08:50, 30 ноября 2024Мир

Раскрыты последствия действий США против России

Дипломат Рябков: США подрывают свою конкурентоспособность действиями против РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США антироссийскими действиями подрывают свою конкурентоспособность. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Рябкова, США давно работают на подрыв конкурентоспособности экономик стран Евросоюза. При этом в отрасли урана Вашингтон будет вредить своей репутации «в результате собственной бездумной, безответственной политики».

«Это их выбор, но мы печалиться на эту тему не собираемся», — подчеркнул дипломат.

Ранее Рябков допустил возобновление ядерных испытаний. По его словам, это может произойти в ответ на эскалационный курс США.

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