Шарапова показала фото с сыном

Российская теннисистка Мария Шарапова на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показала фотографию с сыном Теодором.

На снимке 37-летняя бывшая спортсменка идет по парку в длинном синем платье и держит ребенка за руку.

В феврале 2020 года Шарапова сообщила о завершении спортивной карьеры. Десять месяцев спустя она объявила о помолвке с британским бизнесменом Александром Гилксом. 1 июля 2022 года у пары родился сын, которого назвали Теодором.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В 2012-м она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне.